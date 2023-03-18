"Господь раскаялся в том, что создал человека". Проповедь митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 1 марта, в среду первой седмицы Великого поста, совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в храме святителя Николая Чудотворца в Северодвинске.

Богослужебные песнопения исполнил квартет архиерейского хора.

После богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам с проповедью. Ниже приводим полный текст архипастырского слова.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами совершили третью часть великого покаянного канона преподобного Андрея Критского, и ныне мы благодарим Господа Бога за то, что Он сподобил нас дожить до святого Великого поста, ибо, как учат святые отцы Церкви, благоприятное время Святой Четыредесятницы является для нас весной духовной.

Совершая чтение великого покаянного канона, мы слышим имена многих праведников Божиих, которые жили верою в Грядущего Христа Спасителя, и сегодня упоминался Патриарх Ной, которому было от рождения 600 лет.

Господь раскаялся в том, что создал человека, потому что люди превзошли всякую меру своими грехами и беззакониями, и Бог решил водным потопом смыть человечество со всеми пороками. Был один праведник по имени Ной со своим семейством, и Господь Бог сказал ему строить ковчег, то есть корабль. Праведник в течение ста двадцати лет строил сей огромный корабль на суше, а люди глумились над ним, считая его безумцем, потому что думали, что неразумно было на суше строить судно. Настал страшный момент, когда Господь Бог благословил его взять семейство и по паре каждого скота и каждой птицы и войти в корабль. И случилось страшное – пошел сорокадневный сильный дождь. Долгое время Ноев ковчег странствовал по волнам, потому что нигде не было суши, ибо Господь истребил человечество со всеми грехами и пороками. Люди видели, что праведник строит ковчег для спасения своего семейства и, вероятно, грядет что-то страшное, но никто не спешил каяться, все продолжали жить своей жизнью, поэтому Господь Бог разгневался на человечество и навел волны потопа. В Священном Писании мы слышим страшные слова о том, что Бог раскаялся в том, что сотворил человека. Господь творил человека для жизни в раю, но наши прародители нарушили Божию заповедь. Им было всё дозволено в раю, был лишь один запрет – нельзя было вкушать плоды древа познания добра и зла, но враг рода человеческого диавол искусил Еву, которая дала совет Адаму, и они нарушили Божию заповедь о посте. Поэтому сегодня мы и должны нести пост.

Для чего же мы постимся? Для того, чтобы принести чистосердечное покаяние в нашей многогреховной жизни. Каждый человек склонен ко греху, но мы можем приносить Богу плоды достойные покаяния, о которых учил Пророк и Предтеча Господень Иоанн Креститель. Все святые угодники Божии несли пост. Постился пророк Моисей, и сподобился явления Божия, постился святой пророк Илия, и он также имел общение с Господом Богом. Постился и Новый Адам, Господь наш Иисус Христос, Который пришел в мир, не имея никакого греха, страсти или порока. Он нес сорокадневный пост на горе Искушений и тем показал нам, как мы с вами должны совершать пост и молитву.

В Новом Завете мы читаем слова апостола Петра о том, что после Распятия и Крестной смерти Христа Спасителя Господь духом Своим сходит во ад для того, чтобы разрушить вечные оковы адовы и вывести всех праведников Божиих. Господь Своею смертию победил вечную смерть и даровал всем нам вечную блаженную жизнь, открыв нам двери Царствия Небесного. Войдем ли мы в это Царство, зависит от каждого из нас. Апостол Петр говорит нам о том, что Христос Спаситель проповедовал тем людям, которые погибли при Ное, то есть даже к последнему грешнику Господь обращает Свое слово. Христос пришел для того, чтобы призвать грешников на покаяние, как говорит нам Священное Писание.

В святые спасительные дни Великого поста будем больше заботиться о нашей бессмертной душе, возлюбленные о Господе братья и сестры. Сегодня в каноне мы с вами слышали слова кондака «Душе моя, душе моя, восстани, восстани, что спиши? Конец приближается». Пробуждения нашей с вами души прежде всего ждет Господь наш Иисус Христос, Который желает спасения каждому человеку. «Хотением не хочу смерти грешника», - говорит Господь в Священном Писании. Какие спасительные для нас с вами слова! Тот человек, который обратится и раскается, будет прощен Господом и помилован для Царствия Небесного. В святые спасительные дни Великого поста будем приносить Господу Богу нашу горячую молитву, будем по возможности нести пост не только телесный, но и духовный, будем больше приходить в храм Божий, чтобы перед Лицом Великого Бога каяться в наших согрешениях. Каждый христианин живет от Пасхи до Пасхи, и предваряя Пасху, мы вступаем в спасительное поприще, когда Святая Церковь, как заботливая мать, призывает своих верных чад для того, чтобы они в эти святые дни особенно принесли покаяние перед Господом Богом. В одну из подготовительных недель перед святым постом мы с вами читали евангельскую притчу о блудном сыне, который, казалось бы ушел из отчего дома, растратил имение и почти погиб в далекой стране. Но его сердца коснулось покаяние, и он вернулся к своему отцу, покаялся и отец принял его с огромной любовью. Как бы далеко мы ни уходили от Господа Бога, оставим все земные попечения, а наипаче страсти, грехи и пороки, и возвратимся к нашему Небесному Отцу со словами покаяния: «Согрешил я, Господи, на небо и пред Тобою», и да сохранит всех нас Всемилостивый Господь Своею благодатию и человеколюбием в святые дни Великого поста, чтобы принести нам покаяние Господу Богу и дожить до Страстных дней, когда услышим такие слова: «Грядый Господь на вольную страсть ради нас и нашего ради спасения», и чтобы всем нам достойно и праведно встретить праздник Светлого Христова Воскресения и праздновать Пасху Христову и здесь на земле, и в невечернем Царствии Христовом во веки веков. Аминь!

(по материалам Архангельской епархии)