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Из колонии №19 в Архангельской области выходят кулинарные таланты

В образовательном учреждении №6 ФСИН России, действующем на территории колонии-поселения №19 ОУХД УФСИН России по Архангельской  (п. Междуреченский, Пинежский район), прошел конкурс профессионального мастерства среди учащихся по профессии  «Повар».

Участников ждали два этапа испытаний: тестирование и приготовление блюд. На первом конкурсанты демонстрировали знания технологического процесса приготовления блюд. Осужденные блестяще проявили себя, отвечая на вопросы в области кулинарии и по теоретическим основам требований СанПиНа.

Ко второму этапу организаторы решили подойти креативно и предложили приготовить блюда не по технологическим картам, а на свое усмотрение, проявив фантазию. Участники старательно подошли к процессу. Для них это волнительное событие, но опыт и знания перекрывали все эмоции. Компетентное жюри оценивало по нескольким критериям: внешний вид, вкус, креативность приготовленных блюд. На суд конкурсной комиссии были представлены солянка мясная, салат «Греческий», салат «Цезарь», мясо по-французски и манты.  Члены жюри отметили высокий уровень подготовки студентов: они удивили своим подходом к работе, соблюдением всех норм, подачей и созданными вкусами.

По результатам оценки выбрали трех финалистов: первое место занял осужденный Александр Ч. за трудоемкую работу по приготовлению мантов, "серебро" отдали осужденному Александру С. за нежное мясо по-французски, третье место занял осужденный Василий З. за креативный соус для салата «Цезарь»

 

30 май 16:53 | : Будни

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