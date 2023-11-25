В Архангельской области открывается еще один исправительный центр

Начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов подписал соглашение с заместителем директора АО "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" Андреем Русиновым о создании участка, функционирующего как исправительный центр, для осужденных к принудительным работам.

На проведенной рабочей встрече стороны обсудили взаимодействие и наметили первоочередные мероприятия по открытию УФИЦ на базе имущества работодателя. Изолированный участок будет рассчитан на 116 человек. Осужденные, находящиеся в нем, будут трудоустроены станочниками, подсобными рабочими по укладке пиломатериалов.

Сотрудниками УФСИН совместно с сотрудниками АО "Онежский ЛДК" проведено обследование здания и разработаны план-схемы по реконструкции помещений. В настоящее время собственником объекта организованы ремонтные работы с учетом рекомендаций и требований нормативно-правовых актов, предъявляемых к исправительным центрам. Открытие центра запланировано во 2 квартале 2024 года.

Напомним, что сегодня на территории Поморья действуют шесть участков с возможностью размещения 412 осужденных к принудительным работам. Причем три из них открыты на базе имущества работодателей в рамках государственно-частного партнерства и считается перспективным направлением.