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Митрополит Корнилий сказал свое великопостное слово

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий обратился к северянам со словом великопостного назидания. Обращение архипастыря будет показано в эфире ТК «Союз» и других телеканалов.

    Ниже приводим полный текст слова главы митрополии.

    Дорогие братья и сестры!

    Ныне мы с вами пребываем в святом и спасительном поприще Великого поста Святой Четыредесятницы, которую святые отцы называли «подражанием жительству Христову».

    Подвигоположник нашего спасения Господь Иисус Христос постился 40 дней и 40 ночей, и подвигом поста победил все наветы диавола. Спаситель показал нам, как нужно поститься — мы должны пребывать пред взором Божиим, в сердечной собранности, во внутреннем самообладании, а не во внешнем делании и самовосхвалении, подобно лукавым фарисеям.

    Господь ярким и понятным языком говорит в Святом Евангелии: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

    Внешние правила поста известны — это воздержание от скоромной пищи, развлечений и удовольствий. В пост мы должны как можно чаще посещать богослужения, ибо пост и молитва суть два крыла христианского делания, и одно без другого немыслимо. Но внешние ограничения призваны лишь помочь внутреннему деланию. «Пользу поста не ограничивай одним воздержанием в еде, потому что истинный пост есть устранение от злых дел, — напоминает нам святитель Василий Великий. — Прости ближнему оскорбление, прости ему долги. Истинный пост есть удаление зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи и клятвопреступления. Воздержание от сего есть истинный пост».

    По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Великий пост дает нам возможность определить подлинное целеполагание, осознать, что главная цель жизни — это стяжание Царствия Божиего. И не только после смерти, но и здесь, на земле, стяжание Духа Святого, радости, силы духовной, благодати Божией, которая немощная врачует и оскудевающая восполняет, которая дает силы и для решения земных задач, с которыми мы по жизни сталкиваемся.

    «Пост — это время, когда мы должны задуматься о том, куда должны быть приложены все наши усилия, — говорит Святейший Патриарх Кирилл. — А для того чтобы мы получили оправдание у Господа, должны быть выполнены два непременных условия: крепкая веру, которая сопровождается молитвой, потому что вера без молитвы — это не вера, а также добрые дела, потому что вера без дел мертва есть. И результатом нашего постнического подвига должно стать укрепление в навыках молитвы и доброделания».

    Вслушаемся, дорогие мои, в великопостные наставления, будем стремиться к духовной простоте, смирению, по мере сил постараемся сохранять мирное расположение духа, несмотря ни на какие внешние обстоятельства и условия нашей жизни. Премилосердный Господь мира да пребудет с нами во святые дни Великого поста и да поможет нам достойно пронести наш скромный подвиг воздержания, по окончании которого с очищенным покаянными молитвами сердцем встретить праздник Светлого Христова Воскресения и радостно праздновать Пасху Христову и прославлять Господа и Спасителя нашего за Его неизреченную любовь и человеколюбие!

    Призываю на вас Божие благословение! 

03 апрель 09:31 | : Будни / Верую

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