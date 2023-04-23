Митрополит Корнилий почтил присутствием Пасхальный концерт в Архангельске

Епархиальный Пасхальный концерт прошел в областной столице в театре драмы им. М.В.Ломоносова 23 апреля. Музыкальный праздник посетил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.





Владыка обратился к зрителям и артистам с приветственным словом, полный текст которого приводим ниже.





Глубокоуважаемый Андрей Александрович, Ваше Высокопреосвященство, владыка Александр, дорогие отцы, братья и сестры!

Христос Воскресе!

Сердечно поздравляю всех вас с праздником Светлого Христова Воскресения, с Пасхой Христовой!

В светозарную пасхальную ночь мы с вами слышали огласительное слово святителя Иоанна Златоустого, который говорит нам такие замечательные слова: «Смерть! Где твое жало?! Ад! Где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны!» Святой первоверховный апостол Павел говорит нам, что если бы Христос не воскрес, то тщента была бы вера наша, и тщетная была бы проповедь наша. На Светлой пасхальной седмице мы читали евангельское повествование о том, как два ученика Христовы, апостолы Клеопа и Лука путешествовали в селение, называемое Эммаус, и Господь Воскресший приблизился к ним и шел рядом, но «очи их держастася», как пишет евангелист, то есть они не узнали Воскресшего Христа. Господь сказал им такие слова: «О, несмысленные и косные сердцем», и только в преломлении хлеба они узнали Христа Спасителя, и Он стал невидим пред ними, и они стали говорить между собою: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Так горят и наши сердца, когда мы с вами прославляем Воскресшего из гроба Христа Жизнодавца?

В сии святые дни мы с вами имеем великую пасхальную радость, которая несравнима ни с какой иной — ни с радостью от встречи с друзьями, ни с радостью от каких-либо наших личных побед. Тихая радость о Воскресшем Господе нашем преисполняет наши души и сердца, и никто не отнимет от нас эту радость!

Сегодня, в день Антипасхи, мы с вами читали евангельское повествование, в котором слышали слова апостола Фомы, который сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в ребра Его, не поверю». Господь сказал ему: «Подай перст свой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим». Что же ответил ему Фома? Он произнес те слова, которые должны быть в сердце каждого христианина: «Господь мой и Бог мой!» Далее Господь обратился к Фоме с такими словами, которые адресованы не только ученику, уверовавшему в Воскресение Христово, они относятся к каждому из нас: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие в Меня». Многие из нас не были в Палестине и, возможно, никогда не побывают там, но мы твердо и крепко верим в Воскресение Христово, и в эти святые пасхальные дни наше сердце должно особо преисполняться любовью к Богу и к нашим ближним, ко всему доброму и святому. Хочу пожелать всем вам, дорогие мои, чтобы Воскресший Господь всегда утверждал и укреплял всех вас на вашем жизненному пути, чтобы свет Христова Воскресения всегда озарял наши души и сердца, чтобы он всегда пребывал с нами до скончания века.

Христос Воскресе!