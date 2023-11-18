Напутствие митрополита Корнилия на Рождественский пост

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий напутствовал северян на предстоящий Рождественский пост. Обращение архипастыря будет показано в эфире телеканала «Союз».

Ниже приводим полный текст напутствия.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, ныне мы с вами вступаем в святое и спасительное поприще Рождественского поста, во дни которого Святая Христова Церковь призывает нас телесно и духовно приготовиться к встрече светозарного праздника Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

В Святом Евангелии мы находим такие замечательные слова, которые нужно всегда иметь в сердце, приступая к подвигу воздержания: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

Пост, по слову святителя Феофана Затворника, «представляется мрачным, пока не вступишь в поприще его: но начни, — и увидишь, что это свет после ночи, свобода после уз, льгота после тягостной жизни. Мы с вами должны четко понимать, что пост — это не время возлагания на себя неудобоносимого бремени, а прекрасный период духовного развития, преодоления давних недостатков и пороков, которые мешают нам жить счастливо и легко.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «время поста — это время очищения души, время, когда мы готовим себя к принятию Царствия Божия. Силой, очищающей человеческий разум и человеческое сердце, является покаяние». Давайте прислушаемся к этим словам Святейшего Патриарха Кирилла, дорогие мои, и претворим в жизнь эти прекрасные советы Предстоятеля нашей Церкви, которые он говорит не только лишь от себя, но от проверенной веками евангельской мудрости христианской мысли!

В преддверии светозарного и любимого всеми нами праздника Рождества Христова желаю вам, дорогие мои, всегда сохранять бодрость духа. Невзирая ни на какие обстоятельства внешней жизни, будем уповать на Господа Бога и призывать Его святое имя. Простим обиды, забудем распри, откроем наши сердца той любви, которую принес с мир Богомладенец Христос, и тому смирению, которое Он явил, придя в мир не в царских палатах, но в скромной вифлеемской пещере. На земле никогда не было золотого века, всегда люди претерпевали скорби и страдания, лишения и потери, временной жизни всегда сопутствовала временная же смерть, но Божией милостью и Его благословением сердце человеческое обретает покой и Крестной Жертвой Христовой все мы получили надежду вечной жизни. «Святым Духом всяка душа живится», — слышим мы замечательные слова песнопения, и верим, что Господь, Пришествие в мир Которого мы совсем скоро будем торжественно праздновать, никогда не оставит нас с вами, верующих в Него, но всегда будет пребывать с нами и сохранять нас от бед и напастей.

Рождественский пост пронизан особой духовной радостью, он задолго готовит нас к встрече Богомладенца Христа, возвестившего миру Благую весть о спасении. Уже совсем скоро, в канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы мы услышим за всенощным бдением первое рождественское песнопение: «Христос раждается, славите, Христос с небес — срящите (то есть — встречайте), Христос на земли — возноситеся!». Да будет наш с вами путь к Рождеству светлым и ясным, наполненным искренней радостью. Да поможет всем нам Господь Бог достойно и праведно провести святые дни Рождественского поста и подобно мудрым евангельским девам приготовиться к встрече Новорожденного Богомладенца Христа с очищенным покаянием и молитвой добрым сердцем!

Призываю на всех вас, дорогие мои, Божие благословение!

(по материалам Архангельской епархии)