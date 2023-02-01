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Митрополит Корнилий напутствовал верующих Поморья на Великий пост

- Дорогие братья и сестры!

     Ныне мы с вами вместе со всей полнотой Русской Православной Церкви стоим на пороге спасительного поприща Святой Четыредесятницы — Великого поста.

     «Се время покаяния, отложим дела тьмы, и облечемся во оружие света: яко да преплывше поста великую пучину, в тридневное воскресение достигнем Господа и Спаса нашего Иисуса Христа», — слышим мы слова одного из великопостных песнопений. Постный период — не темное и унылое время, когда мы отказываемся от радости, наоборот, весь он пронизан удивительным светом.

     «Как только мы вступаем в "светлую печаль" поста, мы видим — далеко, далеко впереди — конец пути. Этот конец пути, его цель — радость Пасхи, вход в сияние славы Царства Небесного. И то, что мы видим издалека, это предвкушение Пасхи, освещает "постную печаль", превращает ее в "духовную весну"», — писал выдающийся богослов XX протопресвитер Александр Шмеман.

     «Свет, который зажигается в сердце человека через молитву, пост, совершение добрых дел, свет, который отображается в лице человека, в его глазах — это не простой свет, но явление Божественной благодати, — отмечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Свет есть синоним и видимое выражение Божественной благодати. Более того, свет является свидетельством присутствия Божественного начала в человеке». Пусть же наш пост будет светлым и радостным, исполненным благодати Божией.

     Божественная благодать пребывает лишь в чистом и добром сердце, которое немыслимо без покаяния и молитвы. Поэтому пост неотделим от этих добродетелей. «Берегитесь измерять пост простым воздержанием от пищи, — учит нас святитель Василий Великий. — Тот, кто воздерживается от пищи, а ведет себя неподобающе, уподобляется диаволу, который хотя ничего не ест, однако ж не перестает грешить». Пост — это школа внутреннего совершенствования, а не только внешнего выполнения требований церковного устава. В Евангелии Господь наш Иисус Христос предостерегает нас: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Этот призыв Спасителя да будет всем нам в назидание во время Святой Четыредесятницы.

     Внутреннее духовное делание — это покаяние, изменение жизни, преображение ума и сердца. Всё это невозможно, если мы осуждающе смотрим на ближних, а не пытаемся искоренить зло, всматриваясь в глубину собственной души. «Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего», — сии сакраментальные слова молитвы святого Ефрема Сирина пусть будут всегда в нашем сердце. Постараемся забыть причиненные нам обиды, ибо, по слову преподобного Ефрема Сирина, пост не допускает злопамятства: «Собирающие в память огорчения и сделанное им зло, хотя по-видимому молятся и постятся, но подобны людям, которые черпают воду и выливают ее в разбитую бочку».

     Изгонять из души всякую злобу на ближнего призывает нас и святитель Иоанн Златоуст. Он учил так: «Постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности, иметь сокрушенное сердце, изгонять нечистые пожелания, быть выше денежных расчетов, в милостыне показывать великую щедрость». «Ты постишься? — говорит святитель Иоанн Златоуст. — Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния».

     Великопостное время исполнено удивительных богослужений, которые пронизаны особым молитвенным настроением и содержат множество назидательных чтений и песнопений. Внимая им и хотя бы на время церковных служб отвлекаясь от суеты, вознесем наши умы к миру горнему и испросим у Божественного Крестоносца Христа Спасителя помощи нам в преодолении пороков, грехов и беззаконий.

     Да услышит нас Всемилостивый Господь и да поможет употребить благословенное время Святой Четыредесятницы во спасение наших бессмертных душ. Пречистая Преблагословенная Дева Мария и сонм святых угодников Божиих пусть всегда укрепляют нас в решимости следовать воле Божией и исполнять заповеди Христа Спасителя.

     Призываю на всех вас Божие благословение!

     МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ И ХОЛМОГОРСКИЙ КОРНИЛИЙ

27 февраль 09:12 | : Будни / Верую

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