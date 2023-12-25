Архангельская область заранее начала готовиться к ледоходу

Вчера на оперативном штабе по координации действий и руководству работами в период ледохода, паводка и ледостава под председательством руководителя Агентства ГПС и ГЗ Игоря Раченкова обсудили подготовку к прохождению весеннего ледохода.

По данным Северного УГМС, прохождение ледохода в Архангельской области ожидается на обычных горизонтах. Вместе с тем в нижних течениях рек возможно формирование заторов льда.

В ходе январского обследования Северной Двины выявлены зажорные и наторошенные участки с торосами 80-150 см, местами с шугой подо льдом и подсовами. На большинстве участков рек региона толщина льда близка к средним многолетним значениям. Запасы воды в снеге распределены относительно ровным фоном.

В марте специалисты Центра гражданской защиты совместно с сотрудниками Двинарегионводхоза, Северного УГМС и Двинско-Печорского БВУ проведут повторное предпаводковое обследование рек для измерения плотности и толщины льда, высоты снега и торосов.

Для ликвидации возможных заторов Центр гражданской защиты сформировал запас взрывчатых материалов. Как доложил начальник Центра ГЗ Михаил Дерягин, в превентивных мероприятиях будут задействованы аэросани, автомобили повышенной проходимости и специалисты взрывных работ.

Также в рамках противопаводковых мер запланированы ледорезные и ледокольные работы на затороопасных участках рек.