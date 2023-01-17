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В этом году ледоход придет в Архангельскую область раньше обычного

30 марта в Правительстве Архангельской области на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева ответственные за подготовку к весеннему ледоходу отчитались о принимаемых мерах по предупреждению паводка.

О прогнозе погоды, запасах снега и состоянии льда на реках области доложил начальник ФГБУ «Северное УГМС» Роман Ершов: «На конец марта толщина льда на реках составляет 36-73 см, что для большинства рек меньше среднемноголетних значений, отклонение достигает 26 см. Распределение запасов воды в снеге характеризуется относительно ровным фоном. На реке Северной Двине в верхнем и среднем течении значительно наторошенных участков не выявлено».

 «Вскрытие ледяного покрова и начало ледохода на реках Архангельской области ожидается раньше среднемноголетних сроков от 5 до 13 дней. В конце первой декады апреля и начале второй прогнозируется начало ледохода на Сухоне, Юге, Ваге; во второй декаде – в верхнем и среднем течении Северной Двины, на Лузе, Сысоле, Виледи, Устье, Волошке; в третьей декаде – в нижнем течении Северной Двины, на Вычегде, Выми, Пинеге, Онеге, Ижме, в первой декаде мая – на Мезени и в верхнем течении Печоры, во второй декаде мая – в среднем и нижнем течении Печоры и на реке Усе», — рассказал Роман Ершов.

 По информации Северного УГМС, прохождение ледохода на реках ожидается на обычных горизонтах и ниже на 30-70 см. При формировании мощных продолжительных заторов льда уровни воды могут могут быть затоплены низкорасположенные участки. Принимая во внимание выявленные зажорные участки, существует вероятность осложнённого прохождения весеннего ледохода 2023 года: на реке Сухоне в районе д. Берёзовая Слободка и в г. Великий Устюг; на реке Северной Двине у д. Орлецы; в нижнем течении реки Пинеги; на реке Мезени от устья реки Пёзы и ниже; на реке Печоре в районе с. Усть-Кожва, с. Ермицы и г. Нарьян-Мар.

 «Исходя из оценки максимальных снегозапасов, сформированных за зимний период, максимальные уровни на чистой воде ожидаются ниже обычных значений на 40–200 см. Неблагоприятные последствия может вызвать дружное и интенсивное снеготаяние с выпадением обильных осадков в виде дождя и мокрого снега»,  — доложил начальник ФГБУ «Северное УГМС» Роман Ершов.

 Как рассказал руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Игорь Раченков, подготовка к ледоходу и паводку в Архангельской области проходит в плановом режиме.

 «При прохождении ледохода существует вероятность формирования заторов льда в традиционных местах. В случае формирования мощных и продолжительных заторов существует риск затопления 12 населенных пунктов. В Архангельской области традиционно создан оперативный штаб по координации действий и руководству работами в период ледохода и половодья, благодаря чему принимается исчерпывающий комплекс мер по подготовке ледокольного флота, служб, сил и средств. Населенные пункты обеспечены устойчивой телефонной связью. Принимаются меры по защите мостов, автомобильных и железных дорог. Координируется работа по подготовке к ледоходу и паводку в муниципальных образованиях, в которых возможно подтопление. Также предусмотрено развертывание пунктов временного размещения. На контроле находится ситуация по своевременному созданию в населенных пунктах, изолируемых в период прохождения ледохода и паводка, необходимых запасов продовольствия, товаров первой необходимости, медицинских средств и лекарств, топлива», — доложил Игорь Раченков.

Об антипаводковых мероприятиях рассказал начальник Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Михаил Дерягин. Для предотвращения заторов льда и защиты мостов сотрудники Центра ГЗ проведут ледорезные работы, а на особенно затороопасных участках лёд разрушат взрывами. Также для этих целей в устье Северной Двины предусмотрены ледокольные работы, в которых будут задействованы портовые ледоколы ФГУП «Росморпорт».      

По информации агентства ГПС и ГЗ, для проведения авиационного мониторинга ледовой и паводковой обстановки, поисково-спасательных работ будут привлекать воздушные суда  2-го Архангельского объединенного авиаотряда и беспилотных летательных аппаратов. Голову ледохода, при прохождении его по территории Архангельской области, будет сопровождать две оперативные группы.

 «На случай затопления населённых пунктов сформирована группировка сил и средств, основу которой составляют пожарно-спасательные и аварийно-спасательные формирования, на вооружении которых имеется достаточное количество специальной техники, суда на воздушной подушке и аэролодки. Кроме того, реагировать на происшествия готовы аэромобильная группа ГУ МЧС России, Архангельский АКАСЦ, Служба спасения им. И.А. Поливаного и Центр гражданской защиты», —отметил руководитель агентства ГПС и ГЗ Игорь Раченков.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Тарас Носовской доложил, что для обеспечения населения в период прохождения паводка качественной питьевой водой запланирован отбор проб воды по всей территории Архангельской области.

На 5 апреля запланировано проведение совместного заседания комиссий Архангельской и Вологодской областей, на котором будет определен порядок взаимодействия регионов и принятия совместных решений в паводкоопасный период 2023 года.

04 апрель 18:22 | : Будни

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