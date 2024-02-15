Перед началом сезона паводков в Поморье исследуют реки

Специалисты Северного УГМС совместно с Центром ГЗ и Центррегионводхозом продолжают проведение ежегодного маршрутного предпаводкового обследования рек Северная Двина, Вычегда, Пинега и Лая.

В ходе обследования выполнены необходимые измерения и получены основные характеристики льда и снега: толщина льда, высота снега на льду, наличие подо льдом шуги и подсовов, торосистость льда, высота торосов.

Как сообщила начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Северного УГМС Наталья Белихина, на Северной Двине в верхнем и среднем течении значительно наторошенных участков не выявлено. На всех обследованных участках наблюдается преимущественно ровный ледостав с отдельными грядами торосов. Средняя толщина льда от 45 до 76 см. Средняя высота снега на льду от 15 до 50 см. У п. Рочегда толщина льда близка к прошлогодним значениям, у п. Березник и с. Верхняя Тойма меньше на 10 и 17 см соответственно. Шуга подо льдом не зафиксирована. В среднем течении местами обнаружены подсовы. Повсеместно отмечается вода на льду под снегом от 10 до 39 см.

В зажоре льда у п. Ступинских карьеров толщина льда 53 см, подо льдом шуга до 1,5 м. В сравнении с январём 2024 года увеличение толщины льда не произошло, отмечается уменьшение слоя шуги подо льдом на 0,5 м. В сравнении с мартом 2023 года толщина льда меньше на 28 см, а толщина слоя шуги подо льдом сопоставима с прошлогодними значениями.

- Проведение детальных обследований ледового покрова рек в январе и марте позволит получить более подробную характеристику льда для оценки ситуации при подготовке к пропуску весеннего ледохода, - отметила Наталья Белихина.