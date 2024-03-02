Архангельские врачи и учителя ощущают дисбаланс в работе и личной жизни

Соблюдать баланс работы и личной жизни реже всего удается врачам и учителям.

Баланс работы и личной жизни соблюдают 45% работающих архангелогородцев. 38% сосредоточены в основном на работе. 4% — на личной жизни. Причем в балансе сегодня чаще пребывают северян старше 45 лет, а еще год назад это лучше всего получалось у тех, кто моложе 34 лет.

Судя по комментариям, из-за нехватки персонала на рынке труда молодежь вынуждена работать активнее, а зрелые люди, хотя много работать не перестали, на рабочих местах чувствуют себя увереннее: из-за демографической ямы их еще долго некем будет заменить.



Среди представителей распространенных профессиональных групп о балансе работы и личной жизни чаще рассказывали фармацевты, продавцы и секретари. Тех, кто сосредоточен на работе, больше среди врачей и учителей.

(фото с https://www.9111.ru)