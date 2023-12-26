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Архангелогородцы стали реже интересоваться зарплатой коллег

Информация о высокой зарплате коллеги на аналогичной должности для 39% архангелогородцев послужит стимулом к работе. У 22% полностью отобьет желание трудиться.

А ведь всего 3 года назад чужие финансовые успехи мотивировали большинство северян (57%). Основная причина смены вектора соискательского поведения — в сложившейся на рынке труда уникальной ситуации. Работодатели всеми силами стремятся удержать персонал. В условиях кадрового голода работающие стали чувствовать себя на рынке труда более уверенно.

 Высокие зарплаты коллег чуть чаще вдохновляет мужчин работать лучше (41% против 37% среди женщин). Лица до 34 лет более восприимчивы к новостям о разнице в зарплатах: среди больше как тех, кого такая ситуация мотивирует (46%), так и тех, кого демотивирует (24%).

 Опрос представителей распространенных профессиональных групп показал, что финансовые успехи коллег чаще всего вдохновляют трудиться активнее продавцов (51%), менеджеров по продажам (49%) и квалифицированных рабочих (48%). И напротив, высокая зарплата сослуживцев чаще демотивирует системных администраторов (45%), снабженцев (35%), специалистов по логистике, HR-менеджеров и юристов (по 33%).

(фото с https://www.chita.ru)

15 февраль 07:59 | : Будни

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