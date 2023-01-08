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Россияне о балансе личной жизни и карьеры

Work-life balance лучше всего умеет соблюдать молодежь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

 Россиянам все реже удается соблюдать баланс работы и личной жизни: в 2014 году этой суперспособностью обладали 52% работающих, в ковидном 2020 году — 48%, сегодня — 46%. Причем у молодежи это получается лучше, чем у старшего поколения (57%), а у россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. лучше, чем у тех, кто зарабатывает больше (55%).

 4 из 10 опрошенных признают, что наладить work-life balance у них никак не выходит: 36% уделяют больше внимания работе, 4% — личной жизни.

 Среди представителей наиболее популярных профессиональных групп баланс работы и личной жизни чаще всего удается соблюдать бухгалтерам (63%), квалифицированным рабочим (55%) и юристам (53%). Меньше всего специалистов, которые считают, что достигли равновесия в работе и личной жизни — среди учителей и проектировщиков (по 42%), врачей (43%), руководителей и логистов (по 45%).

 

26 январь 07:39 | : Будни

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