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Архангелогородки признались в своих безумствах ради мужчин

Жительницы Архангельской области поделились рассказами о безрассудных поступках, совершенных ими ради мужчин.

В опросе «Какой самый безрассудный поступок вы совершили ради мужчины» первое место — у ответа «Вышла замуж» (14% опрошенных). 6% северянок считают главным безумством переезд. 3% ради мужчины ездили в другие города и страны. 2% назвали главным безрассудством свою влюбленность.

 По 1% — у ответов: одолжила ему деньги, взяла для него кредит на свое имя, простила его измену, купила ему дорогой подарок, уволилась с работы, доверилась ему и потеряла на него кучу времени.

 Также ради мужчин бросают учебу, уходят из дома, носят мини-юбки и чулки в мороз, худеют, делают привороты, прыгают с тарзанки, соглашаются на пластические операции. Женщины называли безумствами свои признания мужчинам в любви и предложения руки и сердца. В помутнении рассудка, не иначе, женщины устанавливают шпионские приложения для слежки, переоформляют на мужчин свою недвижимость, общаются с любовницами мужей.

 Впрочем, 4 из 10 женщин удается избежать безрассудных поступков.

(фото с https://sportishka.com

14 март 07:42 | : Будни

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