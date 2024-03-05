Архангельские мужчины готовы ради своих любимых буквально на все

Женитьба, по мнению каждого четвертого мужчины, — самое безрассудное, что только им приходилось делать ради женщины.

В преддверии 8 Марта 27% архангельских мужчин заявили, что женитьба является самым необдуманным поступком, который они совершили ради женщины.



4% мужчин безрассудным поступком назвали долгие поездки ради встреч с любимой. 3% считают безумием со своей стороны признание в любви. Еще 3% ради женщины решились на переезд.



По 2% голосов набрали такие безумные поступки как драки и покорение высоты: «Залезал в общагу к невесте по водосточной трубе». Еще 2% утверждают, что буквально разорились ради дорогого подарка женщине.



1 из 100 мужчин Поморья ради любимой брал кредиты. Также по 1% — прыгали с высоты, купались в проруби, прощали измены. Еще 1% назвал безрассудством развод с женой ради любовницы.



Среди других неординарных поступков во имя любви — именные татуировки, серенады, ссоры с родителями и даже увольнения с работы.



В жизни 19% респондентов (пока?) не было любовных безрассудств.

(фото с https://vkirove.ru)