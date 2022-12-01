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Рейтинг главных безрассудств россиян в 2022 году

Своими наибольшими безрассудствами в уходящем году россияне чаще всего считают спонтанные покупки, кредиты и влюбленности. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Своим самым безрассудным поступком уходящего 2022 года 5% россиян считают необдуманные покупки. Для 4% наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, еще для 4% — влюбленность или вступление в брак. 3% считают, что проявили опрометчивость при смене места жительства. 2% опрошенных признались, что они спонтанно сменили имидж (сделали стрижку, тату или пирсинг). Еще 2% удивляются сами себе, вспоминая внезапное решение отправиться в путешествие. Также 2% корят себя за то, что слишком доверяли людям. Для 1% главным безрассудством года оказался конфликт с руководством на работе. Каждый пятый (20%) назвал безрассудными другие свои поступки: упоминались разводы, игра на бирже, открытие бизнеса, купание в холодной реке, прыжок с парашютом и проч.

 Тех, кто своим главным безрассудством в 2022 году считает путешествие, радикальное изменение внешности или переезд, больше среди женщин. В том, что они взяли необдуманный кредит или легкомысленно женились, чаще признавались мужчины. В целом женщины в 2022 году вели себя благоразумнее мужчин: среди них безрассудных поступков не совершала каждая вторая (51%), тогда как среди представителей сильного пола — только 44%.

 В среднем же 47% россиян в этом году утверждают, что не совершали сумасбродных поступков. Два года назад таким могли похвастаться только 4 из 10, а главным безрассудством граждане называли вакцинацию от COVID-19.

25 декабрь 07:16 | : Будни

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