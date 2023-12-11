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Архангелогородцы назвали свои самые безрассудные поступки в 2023 году

Безрассудных поступков в 2023 году совершили больше, чем в прошлом: оглядываясь назад, чаще всего россияне удивляются своим спонтанным покупкам, влюбленностям и ремонтам.

Только 28% жителей Поморья в 2023 году не совершали безрассудных поступков. За спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 8%. 4% опрошенных своей главной авантюрой года считают вступление в отношения. Еще 4% — ремонт. 3% удивляются своему же решению отправиться в путешествие.

По 2% архангелогородцев корят себя за безответственное отношение к своему здоровью и приобретение вредных привычек. Еще столько же сожалеют о превышении скорости и занятиях экстремальным спортом. Опрометчивым решением для 2% северян было оформление кредита. 2% не понимают, как решились на смену имиджа (например, стрижку, тату или пирсинг). Еще 2% своим главным безрассудством года считают чрезмерное доверие людям.

Также 2% не могут простить себе ссоры с окружением. Для 2% чистой воды безрассудством оказался переезд. Среди других безрассудных поступков в 2023 году респонденты называли отказ от отпусков, потерю денег, развод, игру на бирже, приобретение домашнего животного и проч.

 Мужчины чаще ругают себя за спонтанные покупки и экстрим и не понимают, как они смогли согласиться на ремонт или стройку. Женщины же не могут объяснить свои решения сменить имидж и отправиться в путешествие. Впрочем, безрассудных поступков в 2023 году женщинам удавалось избегать чаще, чем мужчинам: 31% против 26% соответственно.

(фото с https://foto-besplatno.ru/in3

09 январь 08:09 | : Будни

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