Архангелогородцы готовы к серьезным переменам в жизни ради карьеры

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, в ходе опроса жителей Архангельской области выяснили, что большинство трудящихся готовы пойти на серьезные изменения в своей жизни, чтобы улучшить условия труда на работе или карьерного развития.

Исследование настроений местных жителей показывает, что треть опрошенных (31%) в регионе рассматривают возможность сменить отрасль, в которой они сейчас работают. Интересно, что сменить сферу деятельности готов каждый третий респондент старшего возраста: 29% среди опрошенных в возрасте 55+.

Опрос показал, что в каждой отрасли есть те, кто хочет перейти в другую. Но чаще всего уйти из своей отрасли хотят представители сферы административного персонала (50% опрошенных этой сферы), работники сферы искусства (47%), а также эйчары (44%), близко к ним (43%) по желанию уйти из своей отрасли и перейти в другую стоят работники сферы образования и науки.

При этом архангелогородцы готовы пойти на серьёзные изменения в своей жизни ради карьерного развития. Так, 66% местных жителей готовы пойти на понижение в должности ради смены сферы или отрасли, в которой они работают.

Более того, ради развития карьеры и улучшения рабочих условий 72% архангелогородцев готовы обучиться с нуля новой профессии. Интересно, что женщины на 7% чаще мужчин готовы переучиваться на новые профессии.

Принять руководящие функции и больше ответственности готовы ещё 57% опрошенных. Кроме того, каждый пятый (20%) в регионе готов изучить новые языки и переехать в другую страну, чтобы найти работу там. Причем мужчины готовы на 12% чаще, чем женщины к релокации в другую страну именно ради карьеры и улучшения условий труда: 34% опрошенных мужчин заявили, что могут изучить новый язык и переехать в другую страну.

Каждый пятый (23%) в регионе готов поменять оклад на возможность регулярно получать бонусы. Ещё 6% ради карьерного развития могут активно делиться имеющимся опытом и знаниями, а также и пересмотреть график работы.