Знаменитый московский шеф-повар восхищен осужденной из Архангельской области

Осужденная участка колонии-поселения при исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) вошла в число призёров Всероссийского конкурса среди женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы "А ну-ка, девушки".

В организационный комитет были представлены творческие работы из 60 территориальных органов ФСИН России. Церемония объявления лауреатов, призеров и победителя конкурса прошла в режиме видео-конференц-связи в преддверии Международного женского дня. Оценивали девушек заочно – по представленным материалам.

Архангельскую область в этот раз на всероссийском этапе представляла осужденная участка колонии-поселения при ИК-14 Юлия Ермолина. Именно ей удалось стать лучшей в Поморье, набрав наибольшее количество баллов во всех конкурсных испытаниях. Девушки состязались в умении презентовать себя, рассказах о своем родном крае, кулинарных способностях, модных показах и творчестве.

По итогам оценки конкурсанток во ФСИН России осужденная УКП при ИК-14 Юлия Ермолина стала лучшей в номинации "Хозяюшка". Жюри она удивляла традиционной северной выпечкой – тетёрками. Это обрядовое печенье обычно готовили с приходом весны на каргопольской земле. Делали их в форме круга, с тремя ободами, завитыми по солнцу. Кулинария является одним из увлечений осужденной, поэтому это задание она выполнила с лёгкостью.

За победу в номинации Юлии будет вручен набор косметики от члена Общественного совета ФСИН России, председателя Всероссийского общественного движения "Матери России" Екатерины Бадтиевой. Кроме этого на церемонии награждения осужденная услышала в свой адрес поздравления от российского шеф-повара, телеведущего и основателя кулинарного направления "Новая Русская Кухня" Константина Иевлева, который пожелал ей готовить дальше и наслаждаться процессом.