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Заключенная Вельской исправительной колонии получила корону

В исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) прошел первый этап Всероссийского конкурса творчества осужденных "А ну-ка, девушки".

В нем приняли участие женщины, отбывающие наказание на участке колонии-поселения при ИК-14. В этом году за звание лучшей боролись четыре конкурсантки. Перед ними стояла задача рассказать о себе, представить родной край, показать свои творческие таланты, сшить наряд для модного показа, а также продемонстрировать кулинарные способности.

Открылся конкурс "визитной карточкой", в ходе которой участницы читали стихи и монологи, а одна из них свое выступление дополнила видеорядом, записанным ее родными и близкими. В данном состязании каждая выбрала то, что ближе ей по душе – танец, песню или сценическую миниатюру. Больше всего зрителей поразила игра одного актера в исполнении осужденной Лилианы Т. и песня попурри на восьми языках мира в исполнении осужденной Татьяны М.

Одним из ярких этапов конкурса стал модный показ. Ежегодно девушки удивляют своей фантазией по созданию образов. В этот раз каждая из них сшила нарядное платье. Это были современные танцевальные наряды и костюмы в стиле эпохи Возрождения. Не оставил никого из членов жюри равнодушным кулинарный конкурс. Осужденные заранее для участия в нем пекли торты, пирожные, орешки со сгущенкой и козули.

По итогам всех пройденных этапов первое место присудили осужденной Татьяне М., исполнившей песню на нескольких иностранных языках. Ей надели ленту победителя, корону, вручили диплом, цветы и  сладкий подарок. Видеозапись ее выступления отправят для участия во втором этапе конкурса. Победительницу, которая представит Архангельскую область в финале, определят в региональном УФСИН. Итоги традиционно подведут в марте во ФСИН России.

 

31 январь 11:07 | : Будни

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