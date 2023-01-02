Осужденные женщины в архангельских колониях готовятся к конкурсу "А ну-ка, девушки"

Осужденные колонии-поселения №3 (п. Талаги, Приморский район) и участка колонии-поселения исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) готовятся к конкурсу «А ну-ка, девушки».
Традиционное испытание среди представительниц прекрасного пола включает в себя несколько этапов – это и рассказ о себе, и демонстрация талантов, и кулинарных способностей. В этот раз в КП-3 в конкурсе участвуют четыре девушки. Участницы учат стихи, делают стенгазеты, рисуют плакаты, репетируют исполнение песен о родном крае. Также осужденные готовят театрализованную сценку по мотивам сказки «Морозко». Один из этапов - дефиле в нарядах, изготовленных своими руками, использоваться будут даже подручные материалы, чтобы придать образу необычный вид. В завершении конкурса участницы должны будут продемонстрировать членам жюри какое-либо заранее приготовленное блюдо.
Осужденные ИК-14 отнеслись к подготовке также очень ответственно, они репетируют творческие номера и шьют платья. А для испытания «Хозяюшка» доводят до идеала приготовление козуль, печенья, тортов и кексов. Конкурс «А ну-ка, девушки» пройдёт в колонии-поселении при ИК-14 уже в конце следующей недели.
Материалы о победительницах будут направлены в региональный УФСИН, где примут решение, кто из них представит область на всероссийском уровне.