Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Женщины из колонии-поселения в Вельске кокетничали, улыбались и оригинальничали

На участке колонии-поселения при исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) прошел первый этап Всероссийского конкурса творчества среди осужденных женщин  "А ну-ка, девушки!"

Традиционное ежегодное мероприятие  проходит уже в пятый раз.  По задумке организаторов оно проводится с целью повышения культурного уровня отбывающих наказание, организации содержательного досуга, а также развития творческих способностей и самовыражения.

В этом году за корону победительницы боролись четыре участницы в возрасте от  27 до 38 лет, у каждой из которых есть свои увлечения, интересы, хобби и взгляд на мир. Им предстояло выполнить пять заданий - «Визитная карточка», «Модный показ», «Хозяюшка», «Творческий номер» и «Страна». 

На первом этапе они представляли рассказ о себе,  своих увлечениях и жизненных ценностях, дополняя его  личными фотографиями. Подготовить презентацию о своей малой родине, ее достопримечательностях, знаменитых земляках и сопроводить выступление сюжетными снимками было вторым конкурсным заданием участниц, представляющих города Архангельск, Новодвинск, Северодвинск и Мезень.

Также каждая  смогла  продемонстрировать художественный талант в творческом номере.  Кто-то декламировал стихи, кто-то исполнял танцевальные композиции.

Для модного дефиле конкурсантки собственноручно подготовили оригинальный наряд, а во время кулинарного конкурса презентовали десерт по собственному рецепту из весьма простых продуктов.  

После каждого этапа комиссия выставляла баллы. Жюри оценивало артистичность и исполнительское мастерство участниц, красочность номеров, оригинальность кулинарного блюда. В итоге каждая получила приз. "Мисс Грация" названа осужденная Дарья Ш. из Новодвинска. Осужденная Екатерина А. из Северодвинска получила приз в номинации "Мисс Оригинальность".  Осужденная Наталья Ф. из Мезени стала "Мисс Кокетка".  Звания «Мисс Улыбка» была удостоена  осужденная  Юлия Е. из г. Архангельска.

Члены жюри отметили креативный подход к выступлениям по каждому испытанию и единогласно отдали одной из участниц  победу в творческом состязании.  По итогам всех испытаний первое место в конкурсе «А ну-ка, девушки!» заняла  осужденная   Юлия Е. Видеозапись выступления победительницы отправят для участия во втором этапе, где и определят ту девушку, которая представит УФСИН России по Архангельской области в финале Всероссийского конкурса. По уже сложившейся традиции он пройдет в преддверии Международного женского дня. 

 

09 февраль 12:28 | : Будни

Главные новости


Депутаты АрхГорДумы взяли на контроль уборку снежных завалов
Ботаник. Из наследия Анатолия Беднова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (107)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20