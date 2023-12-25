Женщины из колонии-поселения в Вельске кокетничали, улыбались и оригинальничали

На участке колонии-поселения при исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) прошел первый этап Всероссийского конкурса творчества среди осужденных женщин "А ну-ка, девушки!"

Традиционное ежегодное мероприятие проходит уже в пятый раз. По задумке организаторов оно проводится с целью повышения культурного уровня отбывающих наказание, организации содержательного досуга, а также развития творческих способностей и самовыражения.

В этом году за корону победительницы боролись четыре участницы в возрасте от 27 до 38 лет, у каждой из которых есть свои увлечения, интересы, хобби и взгляд на мир. Им предстояло выполнить пять заданий - «Визитная карточка», «Модный показ», «Хозяюшка», «Творческий номер» и «Страна».

На первом этапе они представляли рассказ о себе, своих увлечениях и жизненных ценностях, дополняя его личными фотографиями. Подготовить презентацию о своей малой родине, ее достопримечательностях, знаменитых земляках и сопроводить выступление сюжетными снимками было вторым конкурсным заданием участниц, представляющих города Архангельск, Новодвинск, Северодвинск и Мезень.

Также каждая смогла продемонстрировать художественный талант в творческом номере. Кто-то декламировал стихи, кто-то исполнял танцевальные композиции.

Для модного дефиле конкурсантки собственноручно подготовили оригинальный наряд, а во время кулинарного конкурса презентовали десерт по собственному рецепту из весьма простых продуктов.

После каждого этапа комиссия выставляла баллы. Жюри оценивало артистичность и исполнительское мастерство участниц, красочность номеров, оригинальность кулинарного блюда. В итоге каждая получила приз. "Мисс Грация" названа осужденная Дарья Ш. из Новодвинска. Осужденная Екатерина А. из Северодвинска получила приз в номинации "Мисс Оригинальность". Осужденная Наталья Ф. из Мезени стала "Мисс Кокетка". Звания «Мисс Улыбка» была удостоена осужденная Юлия Е. из г. Архангельска.

Члены жюри отметили креативный подход к выступлениям по каждому испытанию и единогласно отдали одной из участниц победу в творческом состязании. По итогам всех испытаний первое место в конкурсе «А ну-ка, девушки!» заняла осужденная Юлия Е. Видеозапись выступления победительницы отправят для участия во втором этапе, где и определят ту девушку, которая представит УФСИН России по Архангельской области в финале Всероссийского конкурса. По уже сложившейся традиции он пройдет в преддверии Международного женского дня.