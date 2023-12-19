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Осужденные женщины из колоний Поморья будут удивлять жюри конкурса талантов

В учреждениях УФСИН России по Архангельской области стартовала подготовка к региональному этапу Всероссийского конкурса среди женщин, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы "А ну-ка девушки".

 Принять участие в состязании, которое пройдет в колониях уже в пятый раз, могут все желающие женщины без учёта возраста и тяжести совершенного преступления. В Поморье бороться за шанс представить регион на уровне страны будут осужденные колонии-поселения №3 (п. Талаги, Приморский район) и участка колонии-поселения при исправительной колонии №14 (г. Вельск).

 Сейчас участницы готовятся к творческим испытаниям: придумывают оригинальные визитки, репетируют танцы и песни, тщательно подбирают информацию к конкурсу "Страна", в котором им предстоит рассказать о родном крае. И, конечно, каждая осужденная с волнением готовит наряд для "Модного показа" и решает, каким кулинарным блюдом будет удивлять жюри.

 Итоги регионального этапа будут подведены до 15 февраля, а победителей Всероссийского конкурса объявят в преддверии Международного женского дня.

 

22 январь 11:35 | : Культура

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