Осужденные женщины из колоний Поморья будут удивлять жюри конкурса талантов

В учреждениях УФСИН России по Архангельской области стартовала подготовка к региональному этапу Всероссийского конкурса среди женщин, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы "А ну-ка девушки".

Принять участие в состязании, которое пройдет в колониях уже в пятый раз, могут все желающие женщины без учёта возраста и тяжести совершенного преступления. В Поморье бороться за шанс представить регион на уровне страны будут осужденные колонии-поселения №3 (п. Талаги, Приморский район) и участка колонии-поселения при исправительной колонии №14 (г. Вельск).

Сейчас участницы готовятся к творческим испытаниям: придумывают оригинальные визитки, репетируют танцы и песни, тщательно подбирают информацию к конкурсу "Страна", в котором им предстоит рассказать о родном крае. И, конечно, каждая осужденная с волнением готовит наряд для "Модного показа" и решает, каким кулинарным блюдом будет удивлять жюри.

Итоги регионального этапа будут подведены до 15 февраля, а победителей Всероссийского конкурса объявят в преддверии Международного женского дня.