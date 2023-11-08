Митрополит Корнилий посетил строящийся храм в Северодвинске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий посетил в Северодвинске строящийся храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского на Морском проспекте. О ходе возведения храма рассказал архипастырю священник Димитрий Апполинариев.

Глава митрополии оценил выполненные работы — на сегодняшний день возведен из кирпича первый этаж здания, где будут располагаться вспомогательные хозяйственные помещения. Молитвенное помещение будет располагаться на втором этаже, который возведут из дерева. Строительство храма будет продолжаться в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Митрополит Корнилий выразил благодарность отцу Димитрию и всем, кто участвует в строительстве храма, и пожелал им помощи Божией в дальнейших благословенных трудах во славу Святой Христовой Церкви.