Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий посетил строящийся храм в Северодвинске

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий посетил в Северодвинске строящийся храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского на Морском проспекте. О ходе возведения храма рассказал архипастырю священник Димитрий Апполинариев.

    Глава митрополии оценил выполненные работы — на сегодняшний день возведен из кирпича первый этаж здания, где будут располагаться вспомогательные хозяйственные помещения. Молитвенное помещение будет располагаться на втором этаже, который возведут из дерева. Строительство храма будет продолжаться в соответствии с ранее утвержденным графиком.

    Митрополит Корнилий выразил благодарность отцу Димитрию и всем, кто участвует в строительстве храма, и пожелал им помощи Божией в дальнейших благословенных трудах во славу Святой Христовой Церкви. 

04 январь 10:00 | : Будни / Верую

Главные новости


«Я стою у ресторана», ч. 18. В краю карри и гадов – кулинарное путешествие с новогодними рецептами
Андрей Поташев: все проекты 2023 года в сфере водоснабжения выполнены

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (18)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20