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Митрополит Корнилий посетил Северодвинск по делам строительства храмов

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 26 июня посетил место строительства храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского на Морском проспекте в Северодвинске.

    Настоятель строящегося храма священник Димитрий Апполинариев рассказал архипастырю об идущих на объекте работах. Сейчас строители завершили нулевой цикл, в который входит возведение основания и фундамента. В июле специалисты начнут кладку стен первого этажа. Все работы ведутся на средства православных северодвинцев.

    Митрополит Корнилий обратил внимание отца Димитрия на ряд рабочих моментов, связанных с дальнейшим строительством храма, и поблагодарил клирика за нелегкие труды храмостроителя. Глава митрополии пожелал иерею Димитрию и всем, кто участвует в возведении храма, помощи Божией в служении Русской Православной Церкви.

    Также в этот день митрополит Корнилий посетил в Северодвинске место планируемого строительства морского собора на пересечении улицы Ломоносова и бульвара Строителей. Предположительно собор будет именован в честь святого апостола Андрея Первозванного.

    Отметим, что возведение новых храмов — это не инициатива епархиального управления, а ответ на запросы горожан. Местные жители собирают подписи и обращаются в епархиальное управление и в органы власти с просьбами о том, чтобы рядом с их домами появлялись храмы. Церковь не игнорирует эти запросы, но вместе с представителями власти, бизнеса и общественности по мере возможностей занимается возведением новых храмов для жителей Русского Севера. 

27 июнь 09:10 | : Будни / Верую

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