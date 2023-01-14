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На окраине Архангельска собираются возводить новый храм

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий посетил место, где планируется возведение храма в честь Воскресения Христова в поселке Затон Исакогорского территориального округа Архангельска.

Архипастырь осмотрел территорию будущего храма и встретился с настоятелем иеромонахом Феофилом (Воликом). Глава митрополии пожелал помощи Божией отцу Феофилу и всем, кто прилагает усилия для того, чтобы левобережная часть Архангельска украсилась новым храмом, в который смогут приходить жители Исакогорского округа.

По словам отца Феофила, возведение храма планируют начать летом 2023 года.

Отметим, что в районе, где планируется строительство церкви, до революции действовали два храма — в честь Воскресения Христова и в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Первый из них сгорел в середине XIX столетия, а второй был разрушен в 30-е годы XX века.

(по материалам Архангельской епархии)

09 февраль 09:17 | : Будни / Верую

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