В Северодвинске может появиться морской собор

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий провел в епархиальном управлении рабочую встречу, посвященную строительству храмов в Северодвинске.

Участниками совещания стали секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, благочинный Северодвинска протоиерей Сергий Ермаков, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери священник Димитрий Апполинариев, настоятель Никольского собора на территории оборонного завода «Севмаш» протоиерей Александр Шестаков, юрист епархиального управления Алексей Павлов.

На встрече обсудили ряд рабочих вопросов, связанных с планами возведения в городе корабелов новых храмов. В частности, речь шла о ходе строительства храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Кроме того, рассматривались возможности для возведения в Северодвинске морского собора. Строительство этого собора, возможно, станет еще одним созидательным проектом, объединяющим власть, общество и бизнес в работе на благо жителей Русского Севера.

Митрополит Корнилий поблагодарил северодвинских священнослужителей за нелегкие труды во славу Святой Христовой Церкви и пожелал им помощи Божией в дальнейшем служении.