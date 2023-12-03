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Полицейские Поморья осчастливили мальчишек велосипедом и смарт-часами

В канун Нового года начальник УМВД России по Архангельской области полковник полиции Дмитрий Остапенко вместе с официальными лицами региона и руководителями правоохранительных органов принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».

Дмитрий Павлович снял с пушистой красавицы шарик, в котором оказались желания 10-летнего архангелогородца Тимофея и юного Данила из города Мелитополя Запорожской области. Тимофей написал, что больше всего на свете мечтает о взрослом велосипеде, Данил же хотел бы получить в подарок от Деда Мороза смарт-часы.

Сегодня в гости к Тимофею приехал заместитель руководителя регионального Управления МВД полковник полиции Александр Нечаев.

– Ты желание загадывал? Начальник областного УМВД полковник полиции Дмитрий Остапенко его с удовольствием исполнил. Такой велосипед ты хотел? Катайся! – передавая новенький байк расплывшемуся в улыбке школьнику, сказал Александр Павлович.

По поручению Дмитрия Павловича сотрудники Управления поздравили Тимофея и его семью с наступающим Новым годом и Рождеством, а также вручили сладкие подарки.  

Тимофей учится в 4 классе школы №52. Он занимается плаванием, любит мастерить поделки и обожает кататься на велосипеде. Как признался мальчик, свой маленький байк он отдаст сестре Соне, так что теперь велосипедные прогулки ребята будут совершать вместе.

Школьник попросил Александра Павловича поблагодарить руководителя регионального УМВД за замечательный подарок и передал ему одну из своих поделок.

Вторая детская мечта тоже исполнена. Новогодний подарок для Данила – смарт-часы – уже отправлены архангельскими стражами порядка в Запорожскую область.


29 декабрь 14:39 | : Будни

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