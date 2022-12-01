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Начальник архангельского УФСИН вручил мальчику Саше смартфон

Сегодня в преддверии Нового года начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов побывал в гостях у 10-летнего Саши. В рамках всероссийской благотворительной акции он исполнил его новогоднее желание.

Александр учится в третьем классе. Как и все дети, он надеялся на чудо. Именно поэтому вместе с мамой отправил заявку организаторам акции «Ёлка желаний», которая исполняет мечты мальчишек и девчонок, находящихся в трудной жизненной ситуации. На Новый год Саша очень хотел получить в подарок смартфон, чтобы в любое время можно было позвонить родным и друзьям и, конечно же, в свободное время поиграть в интересные игры. Сегодня сотовый телефон подарил ему начальник регионального УФСИН Михаил Девятов. Неожиданный сюрприз вызвал у мальчика неописуемый восторг и незабываемые эмоции. 

- В преддверии Нового года самое время заниматься добрыми делами, которые наполнят уходящий год особым смыслом и по-новогоднему праздничным настроением. Поэтому хочется, чтобы мечты каждого ребенка в эти дни обязательно исполнились, - прокомментировал начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов.  

 

30 декабрь 16:15 | : Будни

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