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Архангельского священника наградили почетной грамотой УМВД

    Начальник УМВД России по Архангельской области полковник полиции Дмитрий Остапенко наградил почетной грамотой секретаря Архангельской епархии протоиерея Валерия Суворова. Клирик входит в Общественный совет при региональном УМВД. Итоги работы совещательного органа за три года подвели на специальном заседании.

    «В рамках моей работы в Совете были проведены встречи с личным составом, в том числе по ВКС, беседы в центре профессиональной подготовки сотрудников, — прокомментировал свою деятельность протоиерей Валерий. — Благословлял сотрудников при убытии в командировки, кроме того, принимал участие в обсуждении повестки Общественного совета, а также в проведении дней памяти погибших сотрудников органов внутренних дел. Выражаю благодарность руководству управления, всегда оказывающему поддержку сохранению духовных традиций служения Отечеству».

    На сайте регионального УМВД сообщается, что 11 сентября заканчиваются полномочия действующего состава Совета: «Начальник УМВД России по Архангельской области полковник полиции Дмитрий Остапенко дал высокую оценку деятельности Совета и поблагодарил его членов за неравнодушие и активную гражданскую позицию, выразив уверенность, что со многими участниками данного состава будет продолжена работа в следующие три года. Дмитрий Павлович отметил направления, в которых особо необходимо взаимодействие органов внутренних дел и общественников. Среди них – профилактика мошенничеств и краж со счетов граждан, подростковой и рецидивной преступности, а также борьба с незаконным оборотом наркотиков и вовлечением в совершение данных преступлений несовершеннолетних». 

13 сентябрь 09:12 | : Будни / Верую

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