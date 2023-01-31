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Главой УМВД по Архангельской области стал полковник из Краснодара

Дмитрий Остапенко назначен на эту должность Указом Президента РФ N 143 от 06.03.2022. Его предшественник генерал-майор Александр Прядко стал главой МВД Башкирии (должность та же, но республиканский статус выше).

Из биографии полковника Остапенко:

Родился 29 мая 1976 года в Краснодаре.

Общий стаж службы в органах внутренних дел составляет более 20 лет. Службу в милиции начал с должности оперуполномоченного отдела уголовного УВД  Прикубанского округа города Краснодара.

С июня 1999 по 2003 год работал старшим оперуполномоченным ОУР (отдела уголовного розыска).

С июня 2003 года по апрель 2005 являлся заместителем начальника отдела – начальником отделения по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспорта.

С апреля 2005 года по май 2007 работал заместителем начальника криминальной милиции, начальником ОУР.

С мая 2007 года по март 2009  занимал должность первого заместителя начальника управления – начальника криминальной милиции УВД по Центральному округу города Краснодара.

С марта 2009 года по сентябрь 2009 года был назначен начальником УВД по Карасунскому внутригородскому округу города Краснодара.

С октября 2009 года по июнь 2010 занимал должность заместителя начальника УВД – начальника отдела милиции №10 УВД по городу Краснодару.

В июне 2010 года был назначен на должность первого заместителя начальника управления – начальника криминальной полиции УВД по г. Новороссийску.

В 2011 году занял должность заместителя начальника Управления МВД России по городу Краснодару.

С 9 июля 2014 года назначен начальником Управления МВД России по городу Краснодару.

Имеет высшее юридическое образование — окончил  Ростовскую высшую школу милиции МВД России, кандидат юридических наук. 

07 март 08:34 | : Будни

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