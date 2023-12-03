Начальник архангельского УФСИН выступит в роли Деда Мороза

Общероссийская акция добра "Ёлка желаний" организуется уже не первый год. Этот проект всегда проходит очень трогательно, поскольку призван исполнять детские мечты. Начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов в очередной раз присоединился к числу дарителей сюрпризов для детей, написавших свое пожелание Деду Морозу.

С праздничной ели, украшенной шарами, гирляндами и мишурой, генерал Девятов снял два шарика с мечтами детишек. Желания ребят оказались самыми разными. Александра из Мелитополя пожелала получить от доброго Волшебника смарт-часы. Четырехлетний Николай из Архангельска, увидев ребят на лыжах, очень захотел научиться и сам кататься, и попросил их у Деда Мороза. Михаил Анатольевич сказал, что уже к Новому году все пожелания детей будут исполнены.

Подарок для жительницы далекого Мелитополя был передан в региональное отделение "Движение Первых", откуда отправится гуманитарная миссия уже в самые ближайшие дни. К маленькому архангелогородцу придет Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Комплект лыж вместе с новогодними пожеланиями от начальника УФСИН они передадут лично в руки Николаю.