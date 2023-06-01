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Северодвинск знакомится с новым главным полицейским города

Сегодня заместитель начальника УМВД России по Архангельской области – начальник Следственного управления полковник юстиции Александр Зиновьев представил личному составу ОМВД России по городу Северодвинску нового начальника. На эту должность назначен подполковник полиции Игорь Петрович Жуков.

Игорь Жуков родился в 1979 году. После армии поступил на службу в органы внутренних дел. Начинал свой путь с должности милиционера патрульно-постовой службы, после руководил изолятором временного содержания подозреваемых и обвиняемых, отделом участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Северодвинску. В 2021 году был назначен начальником МО МВД России «Мезенское», а в 2022 году переведен на должность руководителя МО МВД России по ЗАТО Мирный.

Александр Владимирович отметил богатый опыт работы Игоря Петровича, в том числе на руководящих должностях, выразив уверенность в том, что он справится с поставленными задачами, направленными на поддержание правопорядка на территории Северодвинска.

09 август 18:42 | : Будни

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