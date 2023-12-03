В новогодние приметы верят 40% архангелогородцев

В Новый год 4 из 10 архангелогородцев соблюдают особые приметы и ритуалы. 11% опрошенных загадывают желания под бой курантов.

6% верят, что «пока часы 12 бьют», нужно выпить до дна бокал шампанского. Еще 6% надеются, что новый год будет удачным, если на праздничном столе будут традиционные блюда. 3% респондентов под бой курантов пишут желание на бумажке, сжигают, бросают пепел в бокал шампанского и выпивают до дна. 2% встречают Новый год в новой одежде. По 1% респондентов в новогоднюю ночь обязательно зажигают гирлянду на елке или бенгальские огни, смотрят салют, слушают поздравление президента.

12% северян поделились другими приметами и ритуалами, которые соблюдают в новогоднюю ночь, среди них: обмен подарками, встреча Нового года в кругу семьи, просмотр советских новогодних комедий, гуляния, гадания, монетки под скатертью и сувенир-символ будущего года на столе.



Как и год назад, не верят новогодним приметам 56% сознательных граждан России.

(фото с https://vseledi.ru)