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Женщинам - елка, мужчинам - пьянка. Архангелогородцы рассказали о своих новогодних традициях

Больше всего на Новый год жители Поморья любят встречи с близкими и украшение елки (по 14%). 9% опрошенных любимой новогодней традицией называют обмен подарками. По 6% респондентов не изменяют обычаям устраивать новогоднее застолье и загадывать желания под бой курантов. 6% предпочитают хорошенько выспаться, чтобы быть бодрыми всю праздничную ночь. Готовку традиционных блюд в качестве любимого новогоднего обычая назвали 5% северян.

По 3% опрошенных каждый Новый год любят запускать фейерверки и пить шампанское. Салат «оливье» в качестве любимой новогодней традиции назвали 2% опрошенных. По 1% голосов набрали такие новогодние обычаи как поход в баню и путешествие. Еще 12% назвали другие новогодние традиции: гулять на улице, принимать участие в лотерее, не употреблять алкоголь, есть мандарины, кататься на лыжах, ездить на дачу/в деревню, поздравлять близких/друзей, надевать новые вещи. Только у 11% нет любимых новогодних традиций.

 Женщины своей любимой новогодней традицией чаще называли украшение елки, а мужчины — праздничное застолье. Женщины на Новый год любят загадывать желания. Мужчины чаще отсыпаются перед праздничной ночью.

(фото с https://foto-besplatno.ru/in3

27 декабрь 08:12 | : Будни

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