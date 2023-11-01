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Архангелогородцы стали чаще работать в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь большинство северян планирует собраться с семьей или друзьями дома.

 Как и год назад, 77% жителей Поморья планируют встречать новый год дома. Работать в новогоднюю ночь будут 9% россиян, причем мужчины чаще женщин отметят наступление нового года на рабочем посту (15% против 3% соответственно). Встречать 2024 год в других городах России планируют 3% респондентов, в гостях — 2%. Выбраться на новый год за город, на дачу или в деревню собираются также 2%. Еще 2% планируют праздновать новый год на уличных гуляниях, за границей или на туристической базе.

 По сравнению с прошлым годом, в ночь с 31 декабря на 1 января архангелогородцы будут работать чаще: 9% против 6% год назад.

30 ноябрь 07:40 | : Будни

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