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Архангелогордцы признались, что их раздражает в новогоднюю ночь

Больше всего в новогоднюю ночь архангелогородцев раздражают фейерверки, петарды и шум от них, не смолкающий до самого утра (19%). 10% жалуются, что в ночь на 1 января по телевизору идет одно и то же. Еще столько же испытывает дискомфорт от большого количества нетрезвых людей (10%).

3% респондентов не нравится, что обильное застолье приводит к перееданию. 3% страдают от недосыпа. Еще 3% грустят, что новогодняя ночь быстро проходит. 2% не любят быть одни в Новый год, 1 из 100 не понимает общей одержимости празднованием Нового года. Другие раздражающие факторы, которые портят настроение в новогоднюю ночь: цены на такси, телефонные звонки, большие расходы, незваные гости, мытье посуды, плохая погода, плохое настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе за столом, суета и родственники.

 27% северян в новогоднюю ночь ничего не раздражает. В прошлом году таких было больше (31%).

 Женщинам в новогоднюю ночь не нравится обилие еды и шум от фейерверков. Мужчины же чаще раздражаются из-за программ по телевизору и нетрезвых людей.

23 декабрь 08:22 | : Будни

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