Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Любимые новогодние приметы россиян

Под бой курантов каждый девятый россиянин загадает желание, каждый двадцатый — выпьет бокал шампанского. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны рассказали, какие приметы и ритуалы соблюдают в новогоднюю ночь.

 4 из 10 россиян верят в новогодние приметы. 11% россиян ежегодно загадывают желание под бой курантов, 5% — выпивают бокал шампанского. 4% опрошенных главной традицией назвали просмотр поздравления президента по телевизору. Еще для 4% необходимым ритуалом является готовка традиционных новогодних угощений.

 2% верят в то, что если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна, то желание непременно сбудется.

 1 из 100 россиян встречает новый год только в новой одежде. По 1% голосов у таких новогодних ритуалов как просмотр салюта, зажигание бенгальских огней и электрической гирлянды.

 Другие приметы и ритуалы в праздничную ночь соблюдают 16% респондентов. Среди них гадания, поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов, прогулки, катание с горок и, разумеется, поход в баню.

(кадр из к/ф "Ирония судьбы или С легким паром")

28 декабрь 07:24 | : Будни

Главные новости


"Мы еще вспомним те ПАЗики". Депутат о транспортной реформе в Архангельске
«Я – государев человек». Олег Белак о Нарьян-Маре, объединении и о себе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (352)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20