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В помощи психолога нуждается каждый третий житель Архангельской области

День психолога 2023 в России отмечается 22 ноября, в честь первого съезда Российского психологического общества. Этот праздник не носит официальный характер. Между тем рынок труда в сфере психологии развивается достаточно бурно и демонстрирует интересные тенденции. Аналитики hh.ru подготовили топ фактов о психологах особенностях данной профессии, а также потребности работников в психологической поддержке. 

Факт №1. Спрос на психологов в целом по России достаточно выраженный. Так, с начала 2023 года работодатели разместили более 7 000 вакансий для этих специалистов. Потребность в психологах в общем по РФ за год +43%, в Архангельской области спрос на психологов за год упал на -9%. 

Факт №2. При этом психологам приходится достаточно сильно конкурировать с коллегами по цеху за работу: в среднем по России на одну вакансию для психолога могут претендовать сразу 44 психолога, в Архангельской области – 41. Для сравнения: норма для рынка труда 5-7 человек на рабочее место. 

Факт №3. Зарплатная гонка 2023 года не обошла и профессию психолога: средний предлагаемый заработок сейчас в целом по РФ - 25 287 - 57 471, что на 5 000 рублей больше, чем в 2022. В Архангельской области психолог может заработать от 31 034 до 49 425 рублей (+11 494 рублей за год). 

Факт №3. Между тем люди нуждаются в психологической поддержке и порой именно на работе. Это подтверждают итоги опроса hh.ru: каждый третий опрошенный (31%) житель Архангельской области оценивает своё эмоциональное состояние на 3 из 5 баллов. Каждый пятый (22%) на двойку, 18% поставили своему эмоциональному фону низший бал (1). 25% или каждый четвёртый чувствуют себя сносно и поставили 4 балла и лишь 4% оценили свои текущие эмоции и настроение на 5 баллов.

Факт №4. При этом доступ к корпоративным психологам сейчас имеют лишь 1% жителей Архангельской области. На онлайн-помощь, организованную компанией-работодателем, могут рассчитывать только 2%. А вот 90% местных жителей на данный момент, увы не получают никакой психологической помощи со стороны работодателей.   

Факт №5. Кроме того, 68% трудящихся заявили, что хотят, чтобы их компания помогала им с преодолением стресса, психологических проблем и выгорания, а также поддерживала стабильное эмоциональное состояние в том числе с помощью психологов. По сравнению в 2021 годом доля таких людей выросла на 20%.

Факт №6. Позитивным моментом является то, что порядка 71% компаний заложили в стратегию развития на 2024 год программы поддержки эмоционального и психологического здоровья своих сотрудников. По сравнению с показателями 2021 года число таких компаний выросло на 35%. 

Факт №7. Подобные тенденции говорят о том, что спрос на психологов в ближайшем будущем будет расти и развиваться. Уже по итогам за 2023 год спрос на корпоративных психологов вырос на 93%. Но при этом параллельно росту спроса у бизнеса будут расти и требования к потенциальным корпоративным психологам.

(фото с https://hron.ru/news/read/73420

22 ноябрь 07:41 | : Будни

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