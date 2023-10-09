У архангельских тренеров самые низкие ставки в СЗФО

В конце октября в России отмечается день тренера. Служба исследований hh.ru выяснила, насколько пройти найти работу в качестве тренера, а также какие зарплаты платят в фитнесе сегодня.
С января по октябрь 2023 года российским фитнес-центрам и другим работодателям потребовалось более 20 000 тренеров. По сравнению с прошлым годом спрос на этих специалистов в целом по стране вырос на 37%. Наибольшая востребованность у фитнес-центров держится на фитнес-тренеров, тренеров по боксу и единоборствам, а также тренеров по плаванию и танцам.
В регионах СЗФО работодатели в 2023 году искали более 2400 тренеров разных специализаций, что на 49% больше прошлогодних показателей. Наибольший прирост на тренеров на Северо-Западе зафиксирован в Ленобласти (более 200 новых вакансий с начала года, что на 251% больше, чем в 2022). В Мурманской области спрос на тренеров вырос на 215%, в Новгородской области работодатели стали искать тренеров на 167% чаще, в Вологодской области число вакансий для этих специалистов выросло на 161%. Есть потребность в тренерах и в Калининградской области – более 150 новых вакансий с начала года, что также на 152% больше, чем в 2022.
При этом уровень конкуренции среди тренеров на данный момент достаточно высокий. Так, в среднем по стране на одну тренерскую вакансию могут откликнуться 9-10 человек. В регионах СЗФО – также 9 человек. В Петербурге конкуренция еще выше – более 15 человек на место. В Калининградской области тоже высокая конкуренция среди тренеров за работу – почти 14 резюме на вакансию. В Ленобласти 10-11 человек, в Коми – на одно рабочее место могут претендовать сразу 12 тренеров, в Карелии – 11, в Вологодской области – более 8 человек. Проще всего найти работу в качестве тренера сейчас в Новгородской области (4-5 человек на место, а также в Псковской, Мурманской, Архангельской области и НАО).
регион СЗФО
динамика вакансий за год
уровень конкуренции
средняя зарплата тренера
динамика зарплаты за год
Санкт-Петербург
23%
15,2
65 517 ₽
8 046 ₽
Ленинградская область
251%
10,8
57 000 ₽
11 023 ₽
Калининградская область
152%
13,9
68 000 ₽
13 914 ₽
Мурманская область
215%
5
65 000 ₽
632 ₽
Вологодская область
161%
8,3
50 000 ₽
9 771 ₽
Архангельская область
103%
6,3
37 890 ₽
3 408 ₽
Псковская область
52%
6,4
50 000 ₽
12 900 ₽
Республика Карелия
53%
11,3
57 471 ₽
11 494 ₽
Новгородская область
167%
4,7
50 000 ₽
12 644 ₽
Республика Коми
104%
12
41 954 ₽
11 954 ₽
Ненецкий АО
34%
5
59 800 ₽
8 800 ₽
СЗФО в целом
49%
9
60 000 ₽
10 000 ₽
Россия в целом
37%
9,5
68 965 ₽
11 494 ₽
(фото с https://wi-fi.ru)