Все, что нужно знать о ЖКХ в России и Архангельской области

Каждый год в третье воскресенье марта в России профессиональный праздник отмечают люди, чья работа связана со сферой благоустройства и ЖКХ. Аналитики hh.ru проанализировали российский рынок труда и выявили топ-10 фактов о ЖКХ-секторе.

Факт №1

С начала года российские работодатели разметили почти 15 000 вакансий в ЖКХ-сфере. Спрос на специалистов по благоустройству за год вырос на 26%. Лидеры по числу вакансий в ЖКХ: Москва (22% или каждая пятая вакансия в стране), Петербург (11%) и Свердловская область (7%).

Факт №2

Работодатели СЗФО с начала года разместили более 1800 вакансий в области благоустройства. Это на 34% больше, чем в начале 2022 года. Наибольший рост спроса на новый персонал в сфере благоустройства зафиксирован в Новгородской области (+58% новых вакансий), Мурманской области (+56%), Петербурге (+40%), Псковской области (+15%). В Коми и Архангельской области спрос держится аналогично прошлому году. Калининградские работодатели сократили число вакансий в ЖКХ на 27%.

Факт №3

Наибольшая доля вакансий и новых рабочих мест приходится на сферу благоустройства, уборки территорий и зданий. При этом сильнее всего за год выросло число новых вакансий в сфере энергоснабжения (+68% новых вакансий в целом по стране).

Факт №4

Лидеры по спросу у работодателей: менеджеры по работе с клиентами, сантехники, инженеры-сметчики, инженеры-проектировщики, водители и монтажники.

Факт №5

ЖКХ-сфера остаётся одной из самых остродефицитных. В среднем на одну вакансию в этой области откликаются до 2 человек. Это три раза ниже нормы. Для сравнения: в юридической сфере страны на одну вакансию может приходится порядка 7 кандидатов.

Факт №6

Работодатели в ЖКХ-сфере чаще всего отдают предпочтение кандидатам с опытом в профессии до трёх лет (54% вакансий имеют подобное требование). При этом за год уменьшилось число вакансий для соискателей без опыта в ЖКХ-секторе (-4п.п. с 23% до 19%).

Факт №7

В ЖКХ-сфере стали чаще предлагать работу с частичным форматом занятости (+1% за год), а также сменный график (+1% новых вакансий). При этом компании стали реже искать вахтовых работников для работы в ЖКХ-области (-5 п.п. с 10% до 5% за год).

Факт №8

Диапазон зарплат в вакансиях российских компаний ЖКХ-сферы от 43 678₽ до 91 954₽. В регионах СЗФО одну из самых высоких зарплат в сфере благоустройства предлагают работодатели из Мурманской области (до 137 931₽) и Псковской области (до 120 000₽).

Санкт-Петербург 51 724 - 85 250 Ленинградская область 50 750 - 72 615 Мурманская область 58 103 - 137 931 Республика Карелия 40 230 - 55 747 Вологодская область 40 230 - 75 000 Калининградская область 34 483 - 57 471 Новгородская область 45 244 - 80 460 Архангельская область 43 103 - 114 943 Псковская область 50 862 - 120 000 Республика Коми 51 724 - 114 943

Факт №9

В рейтинг вакансий с самой высокой зарплатой в сфере благоустройства вошли:

Уборщик производственных и служебных помещений, до 225 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77998746, Прораб, до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/42357704 Прораб по строительству вахтового городка, от 170 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/76403494 Начальник автоколонны, от 138 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/77768138 Монтажник слаботочник, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/74314267

Факт №10

Больше трети работодателей, ищущих сотрудников в ЖКХ ожидают, что у них будет высшее образование (в 35% предложениях о работе есть такое требование), в 15% вакансий работодателям важно, чтобы у кандидатов было среднее профессиональное образование.