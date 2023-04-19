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В Архангельской области резко вырос спрос на работников в сфере культуры

За последний месяц работодатели по всей стране разместили на hh.ru почти 10 000 вакансий в сфере искусства. Анализ рынка труда показывает, что по сравнению с началом лета 2022 года спрос на работников искусства, культуры и масс-медиа в России вырос на 48%.  

 Высокий спрос на работников  

На Северо-Западе страны работодатели также испытывают повышенную потребность в работниках искусства: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест в данной сфере выросло на 32%. При этом регионами-лидерами динамике новых вакансий в СЗФО стали Ленобласть (рост спроса на работников искусства в 4 раза по сравнению с 2022 годом), Карелия (рост в 3 раза), Новгородская и Псковская область (рост в 1,5 раза в каждом регионе. В целом ни в одном регионе СЗФО нет падения числа вакансий в сфере искусства. Так, Петербурге число новых рабочих мест в области культуры выросло на 20% год к году, в Мурманской и Калининградской области (рост на 33% в каждом регионе), в Архангельской области (+41%). 

 При этом распределение вакансий и резюме из сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» по специализациям показывает, что баланс работодательского спроса и соискательского предложения наблюдается в профессии дизайнера и художника (на 47% вакансий в для дизайнеров приходится 42% резюме). Аналогичная ситуация сложилась в профессии фотографа (7% вакансий на 9% резюме), артиста и аниматора (7% вакансий на 7% резюме), видеооператора (5% вакансий на 6% резюме). 

При этом есть дисбаланс на рынке искусства для копирайтеров, редакторов и корректоров (на 19% вакансий приходится 29% резюме), для режиссеров и сценаристов (на 4% вакансий приходится 15% резюме). 

Высокая конкуренция 

Также несмотря на повышенный спрос со стороны работодателей для соискателей складывается не самая простая ситуация с поиском работы – уровень конкуренции за рабочие места в сфере культуры достаточно высокий. Так, в среднем по России на одну вакансию в области искусства могут претендовать более 17 соискателей. В регионах СЗФО самая напряженная ситуация с поиском работы наблюдается у соискателей из Коми и Петербурга – здесь на одну вакансию могут претендовать до 23 кандидатов. 

Чуть проще будет найти работу в области искусства в Псковской, Новгородской, Мурманской и Ленинградской области, а также в Ненецком АО.  

Зарплаты

Медианная предлагаемая зарплата в сфере искусства в России на данный момент составляет чуть более 67 000 рублей. 

Между тем аналитика показывает, что работодатели из сферы культуры, как правило, предлагают соискателям зарплату больше, чем в целом по рынку. Так, медианная зарплата в СЗФО в области искусства составляет 67 090 рублей, в то время как средняя зарплата на Северо-Западе страны в целом достигает 51 430 рублей. 

Наиболее высокие зарплаты в области культуры и масс-медиа готовы платить работодатели из НАО (75 000 рублей), Карелии (72 445), Псковской области (72 430) и Новгородской области (71 650 рублей). 

 

Регион

Сфера искусства

Рынок труда в целом

Разница 

Ненецкий АО

75 000 ₽

50 859 ₽

24 141 ₽

Республика Карелия

72 445 ₽

48 233 ₽

24 213 ₽

Псковская область

72 436 ₽

41 660 ₽

30 776 ₽

Новгородская область

71 658 ₽

36 620 ₽

35 038 ₽

Республика Коми

68 633 ₽

61 974 ₽

6 659 ₽

Мурманская область

68 219 ₽

66 489 ₽

1 730 ₽

Калининградская область

66 379 ₽

43 335 ₽

23 044 ₽

Архангельская область

64 583 ₽

55 611 ₽

8 973 ₽

Ленинградская область

62 359 ₽

55 528 ₽

6 831 ₽

Санкт-Петербург

61 754 ₽

65 403 ₽

-3 649 ₽


 

Россия

67 274 ₽

53 957 ₽

13 317 ₽

Северо-Западный ФО

67 092 ₽

51 439 ₽

15 653 ₽

 

(на фото: сцена из спектакля Молодежного театра Панова)


 

 

 

13 июнь 09:22 | : Экономика / Культура

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