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В Архангельске появилась парковка… для собак

О полезном нововведении с восторгом рассказало региональное отделение Общероссийского народного фронта:

- В Архангельске одна из крупных торговых сетей установила рядом со своим магазином парковку на три собако-места. 

Конструкция уже пользуется популярностью как у хозяев питомцев, так и у наших четвероногих друзей. 

Аплодируем стоя. Хороший пример для тиражирования!

У редакции только три вопроса:

- кто гарантирует сохранность породистых домашних любимцев, пока их хозяева увлекаются шоппингом;

- как уживаются рядом три представителя разных пород и, возможно, половой принадлежности, не станет ли место парковки одновременно местом случки и гладиаторских боев за доминирование;

- кто убирает место парковки с таким заманчивым столбиком для поднятия лапки. 

10 ноябрь 16:53 | : Будни

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