В Архангельске появилась парковка… для собак

О полезном нововведении с восторгом рассказало региональное отделение Общероссийского народного фронта:
- В Архангельске одна из крупных торговых сетей установила рядом со своим магазином парковку на три собако-места.
Конструкция уже пользуется популярностью как у хозяев питомцев, так и у наших четвероногих друзей.
Аплодируем стоя. Хороший пример для тиражирования!
У редакции только три вопроса:
- кто гарантирует сохранность породистых домашних любимцев, пока их хозяева увлекаются шоппингом;
- как уживаются рядом три представителя разных пород и, возможно, половой принадлежности, не станет ли место парковки одновременно местом случки и гладиаторских боев за доминирование;
- кто убирает место парковки с таким заманчивым столбиком для поднятия лапки.