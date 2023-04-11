Архангельское общество неоднозначно относится к новым ограничениям продажи алкоголя

Предложение Минздрава запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года одобряют 37% архангелогородцев, столько же — за еще более строгие меры. Наиболее категоричны в этом вопросе представители старшего поколения

В 2022 году розничные продажи алкоголя на душу населения превысили запланированные показатели, в связи с чем в России рассматриваются новые антиалкогольные меры. Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя (напитков с содержанием спирта более 17,5%) лицам моложе 21 года. С инициативой согласны 37% россиян — это на 3 п.п. больше, чем в 2021 году, когда Минздрав уже выступал с аналогичным предложением. Еще 36% считают, что следует запретить продавать молодежи до 21 года не только крепкие напитки, но и вообще любой алкоголь. Лишь 16% выступают против инициативы Минздрава: респонденты считают, что запрет не решит проблему, а лишь приведет к расширению «черного рынка» («Пить будут по-прежнему, только алкоголь будет некачественный»).

Предложенные Минздравом меры женщины одобряют чаще мужчин (42% против 34% соответственно). Старшее поколение — чаще опрошенных до 34 лет (41% против 33%). Трезвенники — чаще тех, кто употребляет спиртное (36% против 33%).