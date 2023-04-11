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Больше половины архангелогородцев хотят обуздать электросамокатчиков

За ограничение скорости электросамокатов и велосипедов до 15 км/ч, запрет ездить по пешеходным улицам и пользоваться этими видами транспорта лицам до 18 лет выступают 6 из 10 архангелогородцев. Чаще других эту идею поддерживают женщины, а также респонденты с детьми.

Депутаты «Единой России» предложили ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. Инициативу уже поддержал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. За предлагаемые меры высказались и 59% россиян, убежденных, что это поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов.

Против такого регулирования выступает каждый четвертый (26%), однако свою позицию опрошенные аргументируют по-разному: по мнению 17%, обозначенные меры слишком жесткие («Подросткам все равно не запретишь — разумно было бы уменьшить ограничение по возрасту до 14 лет»), тогда как 9% считают их слишком мягкими («15 км/ч — это высокая скорость!»).

 Предлагаемые ограничения чаще поддерживают женщины (67% против 54% среди мужчин). Сторонников обозначенных мер регулирования больше среди родителей, чем среди бездетных (64% против 56%).

 Опрошенные до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов вдвое чаще, чем старшее поколение (27% против 13%).

06 июнь 07:26 | : Будни

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