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Большинство жителей Поморья поддерживают полный запрет электронных сигарет

Полный запрет вейпов в России поддерживают 2 из 3 архангелогородцев. Закономерно, что сами поморские курильщики чаще всего выступают против столь радикальных мер.

 Выступая в Госдуме, вице-премьер России Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение спикера Вячеслава Володина о полном запрете продажи вейпов. Эту инициативу парламентариев сегодня поддерживает 2 из 3 россиян (67% в целом). Против выступают 13%: по их мнению, в случае запрета неизбежен возврат курильщиков к не менее вредным традиционным сигаретам, а кроме того, запрет создаст условия для нелегальной торговли.

 Курильщики вейпов поддерживают запрет почти в 3 реже, чем некурящие, и в 2,5 раза реже, чем те, кто курит обычные сигареты (25% против 71 и 65% соответственно).

 Сторонников инициативы больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (73%), а меньше всего — среди респондентов моложе 34 лет (59%), то есть представителей того поколения, которое, по мнению депутатов, «надо спасать».

 Женщины одобряют тотальный запрет вейпов чаще мужчин (69% против 64%).

 В январе этого года в Госдуме уже обсуждали полный запрет продажи электронных сигарет. С тех пор сторонники этой меры по-прежнему в большинстве.

30 март 07:33 | : Будни

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