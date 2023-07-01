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Алексей Белый: Безопасность детей - на контроле

В настоящее время актуальной проблемой остаётся предотвращение противоправного поведения несовершеннолетних, в том, числе употребление алкогольной продукции, психоактивных веществ. На территории города Архангельск организованы ежедневные пешие рейды по набережной Северной Двины от Красной пристани до Кузнечевского моста. 

В рамках межведомственного взаимодействия специалист отделения психиатрической и наркологической помощи детям ГБУЗ АО " АКПБ" Алексей Белый совместно с представителями  комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудниками полиции осуществляет , с целью профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних и пропаганды здорового образа жизни рейды по  пешеходной части набережной, по улицам города, паркам, детским площадкам.

В ходе рейдов  сотрудники органов профилактики  напоминают  несовершеннолетним о безопасности в сети интернет, правилах безопасного поведения дома, на улицах, водных объектах, о необходимости соблюдения "комендантского часа", правилах дорожного движения.

 Также Алексеем Белым совместно с сотрудниками ПДН округов города Архангельска   осуществляются выходы в семьи, состоящие на профилактических учётах, направленные на предупреждение безнадзорности,  пресечение правонарушений и преступлений несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов. 

С родителями проводятся  индивидуальные профилактические беседы о недопущении употребления спиртных напитков, жестокого обращения с детьми, о безопасном поведении детей в летнее время, о соблюдении безопасности на воде и возле нее, о безопасном поведении в быту, о защите детей от падения из окна, правилах безопасности при езде на велосипеде, а также им разъясняются основы уголовной и административной ответственности в случае уклонения от исполнения родительских обязанностей. Законные представители обязаны осуществлять контроль за времяпрепровождением детей, не допускать фактов нахождения несовершеннолетних после 23 часов в общественных местах без сопровождения законных представителей.

Алексей Белый напоминает  родителям , что  недобросовестное отношение к исполнению родительских обязанностей может стать причиной совершения противоправных действий как в отношении ребенка, так и самим несовершеннолетним.

 Также Алексей Белый  выступил с инициативой  проведения в  рамках межведомственного взаимодействия, в целях концентрации совместных усилий по предупреждению правонарушений и профилактики употребления психоактивных веществ среди населения  профилактируемых рейдовых  мероприятий  в Ломоносовском округе, направленных на пресечение административных преступлений, связанных с незаконным оборотом и употреблением алкоголя несовершеннолетних и совершеннолетних граждан. 

По сообщениям неравнодушных граждан там в некоторых магазинах  были выявлены незаконные продажи спиртосодержащей продукции  несовершеннолетним. Алексей Белый с единомышленниками  сам решил разобраться в сложившейся криминогенной  ситуации.  Такие факты были   выявлены в магазине "Пятёрочка" близ торгового центра "Сокол", где несовершеннолетнему   подростку продали спиртное, далее было   обращение  в полицию, сотрудники правоохранительных органов своевременно  зафиксировали данное правонарушение. 

 - Алкоголь и дети не совместимы. Для участников профилактируемых рейдовых мероприятий безопасность детей и их родителей в приоритете, - резюмировал  специалист отделения, психиатрической и наркологической помощи Алексей Белый.

21 август 10:46 | : Будни

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