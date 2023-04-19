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В Архангельске прошла декада профилактики безопасности детей

В целях предупреждения преступных посягательств в отношении детей с 1 по 10 июня на территории города Архангельск было проведено  оперативно-профилактическое мероприятие "Защита".

В рамках межведомственного взаимодействия специалист отделения психиатрической и наркологической помощи детям ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый и  сотрудники отделов (ПДН, УНК) УМВД России по городу Архангельск провели в летнем лагере при школе №26, Архангельском педколледже, политехническом колледже и других учебных заведениях профилактические беседы с несовершеннолетними, напомнили им о безопасном поведении в период каникул, соблюдении правопорядка. 

Рассказали слушателям об ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе посредством распространения в сети Интернет недостоверной информации. Довели информацию присутствующим о привлечении к административной ответственности по ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

В ходе профилактических бесед школьники и студенты  узнали о том:

- какой вред организму наносит употребление психоактивных веществ

- какая ответственность предусмотрена законодательством за употребление и распространение наркотических средств

- что безопасных способов курения не существует, и любая продукция, содержащая никотин, вредит здоровью.

В целях профилактики  на территории округов  Октябрьский  , Ломоносовский  Майская горка и Варавино - Фактория города Архангельска Алексеем Белым и сотрудниками ПДН, общественниками совместно  были проведены мероприятия,  профилактирующие школьников, студентов учебных заведений, молодёжь данных  округов. Были осуществлены профилактируемые  рейды по пресечению фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий и алкогольной продукции, выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или иных законных представителей.  

Также  были  осуществлены проверки детских и  школьных площадок, мест скопления и концентрации неформальной  молодёжи и подростков ( таких мест, как торговые центры, набережная, ночные клубы и другие) осуществлены выходы в семьи, где были проведены профилактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителями. Детям и родителям разъяснили меры личной безопасности, рассказали о недопущении различных видов интоксикации.

В конце каждой беседы   с несовершеннолетними и их законными представителями Алексей Белый и сотрудники полиции призвали данную категорию граждан  не совершать противоправных деяний, которые вне зависимости от своей тяжести однозначно отразятся на их будущем.

14 июнь 08:28 | : Будни

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