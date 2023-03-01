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В Архангельске прошел антинаркотический рейд

В рамках всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью » и в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению подростковой преступности и повышению уровня нравственного воспитания, профилактики употребления ПАВ, правосознания школьников младшего, среднего и старшего звена, студентов, молодёжи и привития им навыков здорового жизненного стиля на территории Ломоносовского округа города Архангельска специалист отделения психиатрической и наркологической помощи детям ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый организовал и провел совместно с коллегами системы органов профилактики - сотрудниками ПДН ОП № 3 и Филиала уголовно - исполнительной инспекции Ломоносовского округа мероприятия, профилактирующие школьников, студентов учебных заведений, молодёжь округа.

Были осуществлены профилактируемые рейды по пресечению фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий и алкогольной продукции, выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Также были осуществлены проверки детских и школьных площадок, мест скопления и концентрации неформальной молодёжи и подростков, выходы в семьи, где были проведены профилактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителями. Детям и родителям разъяснили меры личной безопасности, рассказали о недопущении наркотизации и других видов интоксикации. 

24 март 08:30 | : Будни

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