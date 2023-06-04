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Архангельский специалист: проблема наркомании может коснуться каждого

 В Архангельской области по 26 июня проходит Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. 

О главных задачах и смысле  антинаркотического месячника рассказал специалист отделения психиатрической и наркологической помощи детям ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый :

-  Основной задачей антинаркотического месячника является привлечение внимания к проблемам наркомании и наркопреступности, повышение уровня осведомленности несовершеннолетних о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте; приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, организация комплексной профилактической антинаркотической работы с детьми и молодежью. 

 Проблема наркомании сегодня может коснуться каждого из нас. Все чаще мы говорим о ней, читаем в прессе, слышим о трагедиях, произошедших в семьях, школах различных городов и поселений Поморья вследствие употребления наркотиков. Нарастающая напряженность, стрессовые ситуации, неопределенность, нестабильность вызывают у молодого поколения асоциальные формы поведения – злоупотребление наркотическими веществами. 

 Реакция на первый прием может быть различной – от острого желания повторить прием до отравления и крайне негативных ощущений. Включаясь в обменные процессы, наркотики приводят к быстрому (иногда после одного - двух) приемов возникновению сильнейшей психической и физической зависимости. 

 Каковы последствия употребления наркотиков для организма человека, его здоровье? 

 • Огромный риск заражения ВИЧ и гепатитом; 

 • поражения печени и мозга; 

 • снижение иммунитета и, как следствие, подверженность инфекционным заболеваниям; 

 • заболевания вен; 

 • разрушения зубов из-за нарушения кальциевого обмена; 

 • импотенция; 

• снижение уровня интеллекта; 

 За искусственный «разгон» организма приходится расплачиваться: после прекращения действия наркотика наблюдается состояние апатии, подавленности, сильной усталости, сонливости. Это состояние может продолжаться несколько дней, так как организму требуется восстановить израсходованные силы, без порции яда человек не способен к продуктивной деятельности. 

 Употребление приводит к физическому и нервному истощению, ресурсы организма быстро исчерпываются. Сильно страдает нервная система, сердце, печень. Длительное употребление приводит к дистрофии внутренних органов. Наркотики влияют на генетический код и будущее потомство. Истощение психики приводит к тяжелейшим депрессиям, вплоть до самоубийства.

Во время антинаркотического месячника в общеобразовательных организациях запланировано проведение профилактических бесед, лекций, направленных на формирование ответственного отношения к своему здоровью, пропаганду здорового образа жизни, выработку у несовершеннолетних негативного отношения к курению, алкоголю, употреблению наркотических средств. Обучающимся покажут видеоролики и фильмы антинаркотической направленности.

Проверочные и рейдовые мероприятия пройдут в местах массового пребывания несовершеннолетних на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

05 июнь 09:30 | : Будни

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