Архангельский специалист: проблема наркомании может коснуться каждого

В Архангельской области по 26 июня проходит Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.

О главных задачах и смысле антинаркотического месячника рассказал специалист отделения психиатрической и наркологической помощи детям ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый :

- Основной задачей антинаркотического месячника является привлечение внимания к проблемам наркомании и наркопреступности, повышение уровня осведомленности несовершеннолетних о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте; приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, организация комплексной профилактической антинаркотической работы с детьми и молодежью.

Проблема наркомании сегодня может коснуться каждого из нас. Все чаще мы говорим о ней, читаем в прессе, слышим о трагедиях, произошедших в семьях, школах различных городов и поселений Поморья вследствие употребления наркотиков. Нарастающая напряженность, стрессовые ситуации, неопределенность, нестабильность вызывают у молодого поколения асоциальные формы поведения – злоупотребление наркотическими веществами.

Реакция на первый прием может быть различной – от острого желания повторить прием до отравления и крайне негативных ощущений. Включаясь в обменные процессы, наркотики приводят к быстрому (иногда после одного - двух) приемов возникновению сильнейшей психической и физической зависимости.

Каковы последствия употребления наркотиков для организма человека, его здоровье?

• Огромный риск заражения ВИЧ и гепатитом;

• поражения печени и мозга;

• снижение иммунитета и, как следствие, подверженность инфекционным заболеваниям;

• заболевания вен;

• разрушения зубов из-за нарушения кальциевого обмена;

• импотенция;

• снижение уровня интеллекта;

За искусственный «разгон» организма приходится расплачиваться: после прекращения действия наркотика наблюдается состояние апатии, подавленности, сильной усталости, сонливости. Это состояние может продолжаться несколько дней, так как организму требуется восстановить израсходованные силы, без порции яда человек не способен к продуктивной деятельности.

Употребление приводит к физическому и нервному истощению, ресурсы организма быстро исчерпываются. Сильно страдает нервная система, сердце, печень. Длительное употребление приводит к дистрофии внутренних органов. Наркотики влияют на генетический код и будущее потомство. Истощение психики приводит к тяжелейшим депрессиям, вплоть до самоубийства.

Во время антинаркотического месячника в общеобразовательных организациях запланировано проведение профилактических бесед, лекций, направленных на формирование ответственного отношения к своему здоровью, пропаганду здорового образа жизни, выработку у несовершеннолетних негативного отношения к курению, алкоголю, употреблению наркотических средств. Обучающимся покажут видеоролики и фильмы антинаркотической направленности.

Проверочные и рейдовые мероприятия пройдут в местах массового пребывания несовершеннолетних на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.